Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz (l) kann dem Ball beim 0:2 nur noch hinterherschauen. Foto: Stefan Puchner/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Stefan Puchner up-down up-down 1. Spieltag Drei Neuzugänge treffen: Freiburg schlägt Augsburg deutlich Von dpa | 06.08.2022, 17:29 Uhr

Der Freiburg-Express rollt wieder. Ein Blitzstart in der zweiten Halbzeit leitet den Breisgauer Sieg in Augsburg ein. Der SC gehört in einer Kategorie jetzt zu den besten 20.