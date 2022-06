ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 2. Bundesliga Fortuna-Auftakt noch ohne Zugänge: De Wijs soll kommen Von dpa | 11.06.2022, 12:29 Uhr | Update vor 32 Min.

Noch ohne Neuzugänge ist Fortuna Düsseldorf am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. „Es wird aber sicher noch etwas passieren“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Rund 500 Zuschauer sahen bei bestem Wetter den ersten öffentlichen Trainingsauftakt seit Beginn der Corona-Pandemie auf dem Nebenplatz der Düsseldorfer Arena.