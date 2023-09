Raus mit Applaus! Nach der 2:3-Niederlage gegen die TSG Neustrelitz waren die Dynamo-Spieler zwar geknickt, doch ihr Anhang munterte das Team nach hart umkämpften 90 Minuten mit viel Beifall auf. Der Fußball-Oberligist hat sich gegen den Ligakonkurrenten niemals aufgegeben und bis zum Schluss dagegen gehalten. Und mit etwas Glück hätte es nach diesem Spiel sogar Applaus für einen Dynamo-Sieg geben können.

Schon in der ersten Halbzeit mussten die Gastgeber eigentlich in Führung gehen, doch Vsevolods Camkins traf nur den Pfosten, danach neben das Tor und Nicklas Klingberg ließ eine weitere Großchance liegen. Und die Gäste? Die hatten eine Tormöglichkeit und gingen kurz vor der Pause durch Manuel Härtel in Führung.

Direkt nach der Halbzeit der zweite Schock

Direkt nach dem Seitenwechsel nutzte Härtel nach einer Ecke die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Das hatte gesessen, doch diesmal zeigte sich die SG als Einheit und kam durch einen Sonntagsschuss von Marvin Runge zum hochverdienten Anschlusstreffer (51.). Dann die kalte Dusche, denn postwendend war wieder Härtel zur Stelle und stellte mit seinem dritten Tor an diesem Nachmittag auf 3:1 für die TSG.

Nicklas Klingberg sorgte noch einmal für Hoffnung

Dann wurde es kurios, als erst Sebastian Drews den Pfosten traf und Camkins aus kurzer Entfernung nur die Latte. Spannend wurde es trotzdem noch einmal, weil Nicklas Klingberg in Minute 68 einen Foulelfmeter zum 2:3 sicher verwandelte. Danach versuchten die Schweriner alles, doch für ein 3:3 und eine Verlängerung sollte es nicht mehr reichen.

SG Dynamo Schwerin: Telhinos, Schilling (72. Yeboah), Drews, Minchev, Gossene, Almansori, Camkins, Runge, Cabral, Kruse, Klingberg