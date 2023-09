Die Nerven lagen blank, als Mario Schilling und Andrey Minchev kurz vor Ultimo verbal so stark aneinander gerieten, dass alle rund 170 Zuschauer aufmerksam zuhören konnten. Die beiden Kicker der SG Dynamo schoben sich gegenseitig den Fehler beim entscheidenden 1:2-Gegentreffer durch den Stahnsdorfer Luca Krüsemann in der Nachspielzeit in die Schuhe. Aber das brauchten sie eigentlich gar nicht zu tun, denn dass es letztlich die fünfte Niederlage im sechsten Ligaspiel gab, daran hatten unterm Strich fast alle Dynamo-Akteure an diesem Tag ihren Anteil.

Dabei fing die Partie doch so gut an, als Pepe Kruse nach einer guten Viertelstunde die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung des Tabellenvorletzten gegen den Letzten erzielte. Nicklas Klingberg hätte nach Pass von Kruse sogar auf 2:0 erhöhen können, doch der Pfosten stand im Weg. Spätestens als fünf Minuten vor der Halbzeit der Ausgleich durch Julian Rauch fiel, waren die Gastgeber einmal mehr in dieser Saison von der Rolle. „Allen Spielern fehlt das Kämpferherz. Wir treten derzeit auch nicht als Mannschaft auf“, wird Spieler Vsevolods Camkins nach der Partie sagen

Gehörte in der ersten Halbzeit zu den auffälligsten Spielern und markierte in dieser Szene das 1:0: Pepe Kruse, der nach 55. Minuten ausgewechselt wurde. Foto: Dietmar Albrecht

In der zweiten Hälfte gab es nur zwei Chancen von Camkins und Klingberg. Das wars auch von Schweriner Seite. Ansonsten nur Pleiten, wenig Pech, dafür aber viel Pannen. Bälle wurden verstolpert, die Pässe waren zu kurz, zu lang oder landeten im Aus. Falscher Einwurf, viel Gemaule, viele Schuldzuweisungen. Und Trainer Gütschow? Einmal mehr machte er nicht den Eindruck, dass er Herr des Verfahrens ist und Ideen hat, wie Fehler abgestellt werden können und wie Mannschaftsgeist beschwört werden könnte.

Strahlkraft von Trainer Gütschow längst verblasst

Die Strahlkraft des ehemaligen Fußball-Profis Gütschow ist schon früh in der Saison verblasst, seine Bilanz erschreckend. Neben den fünf Liga-Pleiten musste die SG auch in der zweiten Runde des Landespokals die Segel streichen. Die Kritik der Zuschauer am Trainer wird immer lauter, die Luft für den mit einem Zweijahresvertrag ausgestatteten Coach dünner.

Schwere Zeiten für Schlusslicht SG Dynamo Schwerin, das sein nächstes Spiel am Sonnabend, 23. September beim Rostocker FC bestreiten muss.

Dynamo Schwerin: Telinhos, Schilling, Drews, Minchev, Runge (75. Schaveschov), Gossene, Almansori (75. Yeboah), Cabral, Camkins, Kruse (55. Pataman), Klingberg.