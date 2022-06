ARCHIV - Bremens ehemaliger Spieler Sebastian Prödl steht vor Spielbeginn beim Interview. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild FOTO: Carmen Jaspersen Fußball Ehemaliger Werder-Abwehrspieler Prödl beendet Karriere Von dpa | 01.06.2022, 11:02 Uhr

Der ehemalige Werder-Verteidiger Sebastian Prödl hat einen Schlussstrich unter seine Karriere als Fußballprofi gezogen und einen Trainerjob vorerst ausgeschlossen. „In Österreich ist es oft so, dass man nach 70 Länderspielen oft in Jobs gehievt wird, zu denen man noch gar nicht in der Lage ist. Ich möchte abseits des österreichischen Weges agieren“, teilte der 34 Jahre alte Verteidiger mit. Prödl tritt als TV-Experte auf und absolviert zurzeit die Management-Ausbildung der UEFA.