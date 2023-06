Karim Benzema Foto: Bernat Armangue/AP up-down up-down Primera Division Ein Tor zum Abschied: Benzema verlässt Real standesgemäß Von dpa | 04.06.2023, 20:44 Uhr

Auch in seinem letzten Spiel für Real Madrid tut Karim Benzema das, was er am besten kann: Er schießt ein Tor. Durch das Remis gegen Bilbao sichert Real sich Platz zwei hinter Meister FC Barcelona.