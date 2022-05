Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (l) und Kapitän Sebastian Rode stehen nach dem Spiel gegen Gladbach zusammen. Foto: Arne Dedert/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Arne Dedert Vor dem Europa-League-Finale Eintracht startet mit Medienterminen - Mainz „Generalprobe“ Von dpa | 09.05.2022, 05:19 Uhr

Ein Bundesliga-Spiel noch, dann wartet das große Endspiel in Sevilla. Für Eintracht Frankfurt geht es um den europäischen Titel. Am Montag stehen Medientermine an, dann gibt es zwei freie Tage.