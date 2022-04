Georginio Rutter (l) rettete Hoffenheim einen Punkt bei Eintracht Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Arne Dedert 31. Spieltag Alle Konzentration auf West Ham: Eintracht hakt Remis ab Von dpa | 23.04.2022, 17:32 Uhr | Update vor 11 Min.

In der Bundesliga gelingt der Eintracht derzeit nicht viel. Aber in Frankfurt fiebern eh alle dem nächsten Highlight in der Europa League entgegen. So ist das Remis gegen Hoffenheim schnell abgehakt.