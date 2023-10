Fußball-Europameisterschaft EM 2028 in Großbritannien und Irland Von dpa | 10.10.2023, 12:13 Uhr | Update vor 7 Min. EM-Pokal Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down

Die Fußball-Europameisterschaft 2028 findet in Großbritannien und Irland statt. Zudem vergab die Europäische Fußball-Union UEFA in Nyon die EM 2032 an Italien und die Türkei.