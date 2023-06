Kleiner putziger Bär noch ohne Namen: Das EM-Maskottchen 2024. Foto: dpa/UEFA EURO 2024 up-down up-down EM 2024 in Deutschland EM-Maskottchen 2024: Man kann für den Namen voten – so peinlich sind die Vorschläge und | 20.06.2023, 10:02 Uhr | Update vor 17 Min. Von dpa Alexander Barklage | 20.06.2023, 10:02 Uhr | Update vor 17 Min.

Kein Fußball-Turnier mehr ohne Maskottchen. Die UEFA präsentiert am Dienstag ihre Symbolfigur für die EM 2024 in Deutschland. Der Name steht noch nicht fest. Sie können selbst darüber abstimmen.