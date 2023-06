Breel Embolo Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa up-down up-down Ex-Gladbach-Profi Embolo in der Schweiz zu Geldstrafe verurteilt Von dpa | 22.06.2023, 12:47 Uhr

Der frühere Bundesligaprofi Breel Embolo ist von einem Gericht in Basel wegen Drohungen verurteilt worden. Hintergrund war eine Auseinandersetzung auf offener Straße, in die der Schweizer Fußball-Nationalspieler im Mai 2018 in Basel verwickelt war.