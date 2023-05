Manchester City - Leeds United Foto: Rui Vieira/AP/dpa up-down up-down Premier League „Er kann alles“: Guardiola adelt Doppeltorschütze Gündogan Von dpa | 07.05.2023, 04:56 Uhr

Manchester City ist in der Premier League nicht zu stoppen. Ein deutscher Nationalspieler hat großen Anteil am zehnten Sieg in Serie. Jetzt soll es endlich auch in der Champions League klappen.