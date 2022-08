Ein Mann steht in stillem Gedenken an dem mit Kränzen und Blumen geschmückten schlichten Grab der Fußballlegende Uwe Seeler. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Fußball-Idol Erste Fans gedenken Uwe Seeler auf Friedhof Ohlsdorf Von dpa | 05.08.2022, 13:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Erste Fans waren am Freitag auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf am Grab von Uwe Seeler. Das am 21. Juli gestorbene Fußball-Idol war am 4. August im engsten Kreis der Familie beigesetzt worden.