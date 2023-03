Thomas Tuchel Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Bundesliga Erstes Bayern-Training unter Tuchel am Dienstag Von dpa | 27.03.2023, 19:23 Uhr

Thomas Tuchel nimmt auf dem Platz seine Arbeit als Trainer des FC Bayern München auf. Der 49-Jährige wird am Dienstag (11.00 Uhr) am Vereinsgelände an der Säbener Straße erstmals mit einem Teil seiner neuen Mannschaft auf dem Rasen stehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gab die Ansetzung der Einheit bekannt. Für Medien sind die ersten 15 Minuten offen.