Jill Scott Foto: Francisco Seco/AP/dpa up-down up-down Ex-Nationalspielerin Englands Europameisterin Scott gewinnt britisches Dschungelcamp Von dpa | 28.11.2022, 09:43 Uhr

Die englische Fußball-Europameisterin Jill Scott ist zur britischen Dschungelkönigin gekrönt worden. Die 35-Jährige gewann die TV-Show „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!“.