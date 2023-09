Der 43-jährige Cha werde auf Bitten des früheren Bundestrainers in seinem Trainerstab arbeiten, teilte Südkoreas Fußballverband mit. Der Sohn von Asiens Fußballer des Jahrhunderts Bum-Kun Cha, der ebenfalls in der Bundesliga spielte, übernimmt demnach die neue Rolle vorerst bis zur Asien-Meisterschaft Anfang des nächsten Jahres in Katar.



Als Klinsmann im vergangenen März seine Arbeit als Nationaltrainer in Südkorea angetreten hatte, holte er Du-Ri Cha zunächst als technischen Berater an seine Seite. Beide kennen sich gut, zusammen waren sie etwa bei der Weltmeisterschaft in Katar für den Weltverband FIFA als Mitglied der Technischen Studiengruppe im Einsatz.



Cha soll jetzt den in Südkorea geborenen Kanadier Michael Kim als Co-Trainer ersetzen, der schon unter Klinsmanns Vorgänger in Südkorea, Paulo Bento, gearbeitet hatte. Kim wird das Team auf eigenen Wunsch verlassen. Südkoreas Verband hatte Klinsmann mit einem Vertrag bis zur WM 2026 ausgestattet.