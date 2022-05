Erling Braut Haaland bei einer Pressekonferenz vor dem Training mit der Nationalmannschaft. Foto: Javad Parsa/NTB/dpa FOTO: Javad Parsa Nations League Ex-BVB-Star: „Waren harte Monate, es war nicht einfach“ Von dpa | 30.05.2022, 18:16 Uhr

Norwegens Star-Stürmer Erling Haaland hat nach eigenen Worten eine schwere Zeit hinter sich. „Es waren harte Monate, es war nicht einfach“, sagte der 21-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz der norwegischen Nationalmannschaft in Oslo. Der von Borussia Dortmund zum englischen Meister Manchester City wechselnde Angreifer trifft mit der Auswahl in der Nations League auf Serbien, zweimal Schweden und Slowenien.