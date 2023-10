Der deutsche Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw freut sich besonders auf das Spiel mit der AC Mailand bei Borussia Dortmund in der Champions League.



„Meine ganze Familie und Freunde werden kommen. Es ist schön, in der Nähe der Heimat zu spielen“, sagte der gebürtige Düsseldorfer auf der Mailänder Pressekonferenz vor der Partie in Dortmund. Der 22-Jährige hatte vor seinem Wechsel nach Italien bei BVB-Erzrivale FC Schalke 04 gespielt. „Ich denke, es wird eine Riesenstimmung werden“, sagte er.



„Vielleicht hören sie meine Stimme nicht“

Als Schalker hat Thiaw die besondere Atmosphäre im Dortmunder Stadion nicht erlebt. Als er mit den Gelsenkirchenern im Oktober 2020 beim BVB antrat, waren wegen der Corona-Pandemie fast keine Zuschauer zugelassen.



Auf die außergewöhnliche Stimmung im vollen Signal Iduna Park hat Milan-Trainer Stefano Pioli seine Mannschaft speziell vorbereitet. „Ich will, dass die Spieler in jeder Hinsicht bereit sind. Wir haben uns technisch und taktisch vorbereitet - und auch, was die Atmosphäre angeht, will ich, dass sie vorbereitet sind“, sagte der 57-Jährige und ergänzte: „Es wird sehr wichtig sein, dass die Spieler auf dem Feld gut kommunizieren. Vielleicht hören sie meine Stimme nicht.“