Bundesliga Ex-Torjäger Pizarro vermisst die Mittelstürmer Von dpa | 24.09.2022, 04:20 Uhr

Claudio Pizarro gehörte während seiner Karriere zu den besten Stürmern in Europa. Inzwischen vermisst der Peruaner, der am Samstag in Bremen verabschiedet wird, diesen Spielertyp in der Bundesliga.