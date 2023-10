Schon einige Zeit vor dem Anpfiff, als die Osnabrücker Kurve bei weitem noch nicht voll besetzt war, gab es einen Unfall im Stehplatz Unterrang des Gästeblocks, wo im Vergleich zum Oberrang verhältnismäßig wenige Gästefans standen: Ein Osnabrücker stürzte über eine Absperrung und fiel über diese hinweg etwa drei bis vier Meter in die Tiefe - und schlug auf dem Boden des Mundlochs, also des direkt darunterliegenden Eingangsbereiches auf.

Zustand kritisch

Der Osnabrücker wurde direkt versorgt und später von Sanitätern in die Uniklinik Düsseldorf verbracht. Der Fan sei zwar ansprechbar gewesen, sein Zustand wurde dennoch als kritisch bewertet - nach Informationen, die die NOZ Medien sowohl über die Medienabteilung des VfL, als auch über den Stadionsprecher in Düsseldorf erreichten.

Dieser gab etwa zehn Minuten vor dem Spiel bekannt, dass es in der ersten Halbzeit aufgrund der Ereignisse keinen organisierten Support in der Merkur Spiel Arena durch die beiden organisierten Fangruppen geben werde. Darauf hätten sich die Ultras des VfL mit den Ultras der Fortuna geeinigt.

Die Durchsage wurde mit Applaus von den Rängen beendet, danach aber herrschte nachvollziehbarerweise eine gedämpfte Stimmung in der Arena. Die um 18.30 Uhr gestartete erste Halbzeit der Partie (hier im Liveticker) verfolgten die Zuschauer meist schweigend, Fangesänge in Sprechchören gab es so gut wie gar nicht - allenfalls spielbezogenen Applaus und Anfeuerungsrufe.*

