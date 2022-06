Roland Virkus, Sportdirektor, und Daniel Farke, neuer Cheftrainer, geben sich vor einer Pressekonferenz die Hand. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Marius Becker Bundesliga Farke startet als Trainer in Gladbach: „Menge Potenzial“ Von dpa | 05.06.2022, 13:17 Uhr

Daniel Farke startet mit Vorfreude und Demut in seinen neuen Job als Cheftrainer von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. „Es ist ein Moment, der mich mit Freude und ein Stück weit Stolz erfüllt“, sagte der 45-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Sonntag: „Ich gehe diese Aufgabe mit einer großen Dankbarkeit für das Vertrauen an. Hoffentlich können wir diesen Verein gemeinsam in eine gute Zukunft führen.“