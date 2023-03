FC Barcelona - FC Valencia Foto: Joan Monfort/AP/dpa up-down up-down Spanische Liga FC Barcelona baut Tabellenführung aus Von dpa | 05.03.2023, 18:24 Uhr

Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Abstand auf Real Madrid vorerst ausgebaut. In der Heimpartie gegen den FC Valencia kam der Gastgeber wenige Stunden vor der Auswärtspartie von Verfolger Real in Sevilla zu einem schmucklosen 1:0 (1:0)-Sieg.