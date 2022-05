ARCHIV - Der FC Bayern plant bei der USA-Reise ein Testspiel gegen Manchester City. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe Testspiel FC Bayern auf USA-Tour gegen Manchester City Von dpa | 02.05.2022, 18:58 Uhr

Der FC Bayern München bestreitet während seiner USA-Reise in diesem Sommer ein Testspiel gegen Manchester City. Der deutsche Fußball-Meister wird am 23. Juli in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin gegen Manchester City antreten.