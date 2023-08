Der kroatische U21-Nationalspieler war 2016 aus seiner Heimatstadt Augsburg nach München gewechselt. Sein Vertrag in München läuft noch zwei Jahre.



Vidović hatte sich über den FC Bayern Campus für die Profi-Mannschaft empfohlen. Für den FC Bayern II kam er in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte 21 Tore. In der vergangenen Saison sammelte er Spielpraxis bei Vitesse Arnheim in der höchsten niederländischen Liga.