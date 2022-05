ARCHIV - Paderborns Kai Pröger in Aktion. Foto: Thomas Frey/dpa/Archiv - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Thomas Frey Transfer FC Hansa Rostock verpflichtet Paderborner Kai Pröger Von dpa | 20.05.2022, 15:41 Uhr

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock treibt seine Personalplanungen voran. Am Freitag vermeldeten die Mecklenburger die Verpflichtung von Kai Pröger. Der 30 Jahr alte Offensivspieler kommt ablösefrei vom Ligarivalen SC Paderborn an die Ostseeküste und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Pröger hat 31 Spiele in der Bundesliga und 70 Partien in der 2. Liga absolviert.