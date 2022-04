Drin ist der Ball und Jan Lachnitt dreht jubelnd ab. Mit diesem Treffer brachte er den FCM mit 2:1 in Führung. FOTO: Hans-Georg Taken Fußball-Oberliga im NOFV FC Mecklenburg Schwerin wird für tollen Kampf mit Punkt belohnt Von Hans-Georg Taken | 30.04.2022, 19:33 Uhr

Wenn ein Aufsteiger die Klasse halten wird, dann sind unbedingter Wille, Leidenschaft und Kampfgeist gefragt. All das hat der FC Mecklenburg Schwerin in der Partie gegen den RSV Eintracht am Sonnabend auf den Platz gebracht und sich so einen wichtigen Punkt für den Verbleib in der Fußball-Oberliga gesichert.