Timo Schultz FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga FC St. Pauli bangt vor Sandhausen-Spiel um Kyereh-Einsatz Von dpa | 14.04.2022, 11:50 Uhr | Update vor 53 Min.

Den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli plagen vor dem Gastspiel in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen Personalsorgen. Wie Trainer Timo Schultz am Donnerstag in Hamburg mitteilte, ist der Einsatz des Topscorers Daniel-Kofi Kyereh am Samstag (13.30 Uhr/Sky) ungewiss. „Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel“, berichtete der 44-Jährige auf der Pressekonferenz zum Spiel. „Wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich in den Griff bekommen, werden aber kein Risiko eingehen“, betonte der Coach.