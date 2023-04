FC St. Pauli - Arminia Bielefeld Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down 2. Liga FC St. Pauli feiert Heimsieg über Arminia Bielefeld Von dpa | 29.04.2023, 15:12 Uhr

Der FC St. Pauli hat seine Durststrecke in der 2. Bundesliga überwunden und nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Die Hamburger setzten sich 2:1(0:0) gegen Arminia Bielefeld durch und stürzten den Bundesliga-Absteiger in noch tiefere Abstiegssorgen.