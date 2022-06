ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache Fußball FC St. Pauli mit Torfestival im Test beim Bezirksligisten Von dpa | 19.06.2022, 18:01 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich in seinem ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison in Torlaune gezeigt. Die Hamburger gewannen am Sonntag beim Bezirksligisten MTV Hetlingen vor 3000 Zuschauern mit 13:0 (7:0). Lukas Daschner (11., 33.), David Nemeth (28., 38.), Serhat Imsak (16.), Etienne Amenyido (18.), Franz Roggow (44.), Jakov Medić (50.), Carlo Boukhalfa (56., 82.), Marcel Beifus (67.), Niklas Jessen (70.) und Marcel Hartel (86.) trafen.