Herr Magath, Sie wurden mehrfach entlassen, manchmal sind Sie aus freien Stücken gegangen. Ist der Trainerjob ein undankbarer?

Manchmal schon. Denn wenn es für die Mannschaft gut läuft, oder ein Spieler gut spielt, wird der Anteil des Trainerteams daran in der Öffentlichkeit eher mal vernachlässigt. Spielt die Mannschaft schlecht, ist es meist der Trainer, der kritisiert wird. Ich war zum Beispiel in Frankfurt sehr erfolgreich. Ich habe den Verein in einem chaotischen Zustand übernommen, sportlich waren wir weit abgeschlagen. Wir haben es geschafft in der Liga zu bleiben, ein halbes Jahr später waren wir im Mittelfeld der Tabelle. Und trotzdem hat man mich entlassen. Danach bin ich dann zum VfB Stuttgart gewechselt, der damals auf einem Abstiegsplatz stand. Am Ende ist Stuttgart in der Liga geblieben und Frankfurt abgestiegen. Das ist eigentlich Wahnsinn, aber so etwas wird in der Langzeitbetrachtung kaum registriert. Unabhängig von teilweise fehlender Wertschätzung den Trainern gegenüber ist es aber ein wunderbarer Beruf. Es gibt kaum etwas Schöneres als eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein.

In Ihrer kürzlich erschienenen Biografie beschreiben Sie Branko Zebec und Ernst Happel als die besten Trainer Ihrer Karriere. Was hat Sie so gut gemacht?

Das Interessante ist, dass sie völlig verschieden waren. Branko Zebec hat extrem auf Disziplin und Struktur geachtet. Ernst Happel war einer, der aufs Spielen Wert gelegt hat, er wollte immer die Initiative und nach vorne spielen.