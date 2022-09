FIFA Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/epa/dpa up-down up-down Neuerung FIFA-App zeigt Spielern eigene Leistungsdaten bei WM Von dpa | 23.09.2022, 12:12 Uhr

Die Fußball-Nationalspieler können bei der WM Ende des Jahres in Katar per App auf individuelle Leistungsdaten zugreifen. Die „FIFA Player App“ sei in Zusammenarbeit mit der Spielergewerkschaft Fifpro entwickelt worden, teilte der Weltverband mit.