FIFA Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Turnier in Saudi-Arabien FIFA: Dschidda Austragungsort der Club-WM 2023 Von dpa | 26.06.2023, 14:44 Uhr

Die Spiele der Club-Weltmeisterschaft 2023 in Saudi-Arabien finden in der Hafenstadt Dschidda statt. Das gab der Fußball-Weltverband FIFA nach einem Besuch der Delegation in der Stadt am Roten Meer bekannt.