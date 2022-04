ARCHIV - Dortmunds Erling Haaland reagiert nach einem Spiel. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Bernd Thissen Transfergerüchte Fjörtoft sicher: Bayern bemühen sich immer noch um Haaland Von dpa | 24.04.2022, 12:59 Uhr

Nach Ansicht von Jan Aage Fjörtoft hat der FC Bayern München trotz der hohen Kosten weiter Interesse an einer Verpflichtung von Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund. „Manchester City ist in der Pole Position. Aber ich weiß, dass die Bayern sich immer noch sehr darum bemühen, ihn zu kriegen“, sagte der frühere Bundesliga-Profi und heutige TV-Experte am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“. Fjörtoft ist wie Haaland Norweger und gilt als Vertrauter von dessen Vater.