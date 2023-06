Training der DFB-Auswahl Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Flick lässt 600 Fans beim Training zuschauen Von dpa | 02.06.2023, 12:51 Uhr

Hansi Flick lässt beim Training der Fußball-Nationalmannschaft wieder Fans zuschauen. Am 8. Juni (16.00 Uhr) können maximal 600 Anhänger der DFB-Elf die Übungseinheit von Joshua Kimmich und Co. auf dem Verbands-Campus in Frankfurt beobachten. Wie der DFB mitteilte, sollen die Tickets über dessen digitalen Kanäle kostenfrei verlost werden.