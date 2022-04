Bundestrainer FOTO: Christian Charisius Interview Flick von Topgegner beeindruckt: Spanien „Topfavorit“ Von dpa | 01.04.2022, 22:10 Uhr | Update vor 53 Min.

Ein Topduell mit Spanien, sonst aber eine machbare Gruppe: Bundestrainer Hansi Flick zeigt sich mit der WM-Auslosung in Doha zufrieden. In der Quartierfrage ist der DFB fast am Ziel.