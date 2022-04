Fortuna Düsseldorf FOTO: Roland Weihrauch 2. Liga Fortuna mit Verletzungssorgen zum Spiel nach Hannover Von dpa | 14.04.2022, 16:47 Uhr | Update vor 28 Min.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht mit Personalsorgen in die Partie bei Hannover 96 am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Trainer Daniel Thioune muss dabei auf Adam Bodzek, Daniel Ginczek und Jakub Piotrowski (alle muskuläre Probleme) verzichten. Zudem steht Kristoffer Peterson wegen eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung. „Jeder Ausfall ist ein Rückschlag für unsere Planungen. Uns fehlen dadurch natürlich ein paar Optionen“, sagte Fortunas Chefcoach vor der Partie in Niedersachsen. „Uns fehlen noch ein paar Punkte, um Klarheit zu schaffen. Wir wollen den Abstand nach unten am Samstag im Optimalfall vergrößern“, sagte Thioune.