Eintracht Frankfurts Vereinslegende Alexander Meier arbeitet weiter an seiner Trainerkarriere. „Ich will gerne nächstes Jahr eine eigene Mannschaft trainieren, dann habe ich auch meine Lizenz“, sagte Meier in einem veröffentlichten Interview dem Streamingdienst DAZN.