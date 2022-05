Frankfurts Aymen Barkok (r) und Mönchengladbachs Jonas Hofmann liefern sich ein Kopfballduell. Foto: Arne Dedert/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Arne Dedert 33. Spieltag Frankfurts B-Elf mit Remis gegen Ex-Trainer Hütter Von dpa | 08.05.2022, 17:26 Uhr | Update vor 22 Min.

Für Frankfurt zählt nur noch Sevilla. In der Bundesliga stellt Glasner achtmal um, die Fans zählen schon die Tage bis zum Finale in Andalusien. In der Liga gibt es ein Remis gegen Ex-Coach Hütter.