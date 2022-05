Frankfurts Ansgar Knauff. Foto: Sebastian Gollnow/dpa-Pool/dpa FOTO: Sebastian Gollnow Fußball Frankfurts Knauff: „noch keine Gedanken“ über Zukunft Von dpa | 28.05.2022, 15:48 Uhr

Eintracht Frankfurts Youngster Ansgar Knauff lässt sich in seiner Zukunftsplanung nicht vom Trainerwechsel bei seinem Stammverein Borussia Dortmund beeinflussen. „Er hat mich angerufen nach dem Europa-League-Sieg und mir gratuliert, das hat mich sehr gefreut. Wir sind in gutem Austausch“, sagte Knauff über Edin Terzic, der Marco Rose als BVB-Coach abgelöst hat. „Ich habe wie vereinbart eineinhalb Jahre Leihe und spiele nächste Saison in Frankfurt, daran hat sich nichts geändert“, sagte Knauff am Samstag in Halle/Westfalen, wo er sich mit den deutschen U21-Fußballern auf die beiden anstehenden Spiele in der EM-Qualifikation vorbereitet.