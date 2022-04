Sieht den kommenden Gegner Gladbach mit «Wut im Bauch»: Freiburgs Trainer Christian Streich. Foto: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller Bundesliga Freiburgs Trainer Streich warnt vor Gladbach Von dpa | 22.04.2022, 01:15 Uhr | Update vor 37 Min.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg erwartet in der Fußball-Bundesliga am Wochenende und im DFB-Pokal-Finale in einem Monat hohe Hürden.