2. Liga Fritz: Werder hat Platzsturm-Szenario noch nicht besprochen Von dpa | 10.05.2022, 14:08 Uhr

Nach dem Trend zum Platzsturm in vielen Stadien hat Aufstiegsfavorit Werder Bremen das Szenario noch nicht thematisiert. „Da haben wir intern noch nicht drüber gesprochen“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag in einer Medienrunde. „In erster Linie zählt die Sicherheit bei jedem Einzelnen, das ist das Entscheidende.“ Bei der konkreten Planung seien vor allem die Sicherheitsbeauftragten des Vereins beteiligt.