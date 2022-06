ARCHIV - Werders Niclas Füllkrug bedankt sich nach der Niederlage bei den Fans. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild FOTO: Carmen Jaspersen Bundesliga Füllkrug: Viele Profis wollen wegen Trainer Werner bleiben Von dpa | 20.06.2022, 06:22 Uhr

Torjäger Niclas Füllkrug empfindet seinen Trainer Ole Werner als großes Plus bei Werder Bremen. Er glaube, „dass Ole für die meisten Spieler ein Grund ist, warum sie sich nach der Saison nicht nach anderen Vereinen umgeschaut haben“, sagte der 29-Jährige in einem Interview dem „Kicker“ (Montag). Er selbst wolle in Bremen bleiben. Auf die Frage, ob das auch über das Vertragsende 2023 hinaus gelte, antwortete Füllkrug: „Man wird sehen, was in der Vorbereitung noch an Gesprächen geführt wird. Aber mir geht es gut hier. Ich möchte meine Rolle in der Mannschaft eher weiter stärken, als dass ich mich woanders sehe.“ Füllkrug hatte mit 19 Toren großen Anteil am Aufstieg der Bremer in die Fußball-Bundesliga.