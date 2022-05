Der Fürther Trainer Stefan Leitl wird vor Spielbeginn offiziell verabschiedet. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Karmann Bundesliga Fürther Leitl corona-positiv: Trainer verpasst wohl Spiel Von dpa | 12.05.2022, 03:45 Uhr

Trainer Stefan Leitl wird die SpVgg Greuther Fürth im letzten Bundesligaspiel dieser Saison beim FC Augsburg vermutlich nicht betreuen können. Der 44-Jährige sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Absteiger am Mittwoch mit. Leitl werde das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) daher „vermutlich verpassen“. In diesem Fall würde Co-Trainer Andre Mijatovic die Mannschaft betreuen. Leitl und sein Assistent verlassen die Franken im Sommer und übernehmen den Zweitligisten Hannover 96.