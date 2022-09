Kantersieg Foto: Borislav Troshev/dpa up-down up-down WM-Qualifikation Fußball-Frauen in Torlaune: Kantersieg in Bulgarien Von dpa | 06.09.2022, 20:34 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen präsentieren sich bei der Pflichtaufgabe in Bulgarien in Torlaune. Der gelungene Auftritt im letzten Ausscheidungsspiel für die WM 2023 ist Werbung in eigener Sache.