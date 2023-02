Im Hinspiel trennten sich Dynamo und Makkabi 1:1. Im Rückspiel verließen Christoph Hasselmann (r.) und Co. als Verlierer den Platz. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Fußball-Oberliga im NOFV Dynamo Schwerin geht bei Makkabi Berlin leer aus Von Hans-Georg Taken | 19.02.2023, 18:14 Uhr

Im Mommsenstadion in Berlin-Wilmersdorf war am 21. Spieltag in der Oberliga für die SG Dynamo Schwerin im Gastspiel beim TuS Makkabi Berlin nichts zu holen.