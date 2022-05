ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach Fußball Fußball- und Techniktest: 1. FC Köln empfängt AC Mailand Von dpa | 30.05.2022, 12:59 Uhr

Der 1. FC Köln tritt in einem besonderen Testspiel gegen den italienischen Meister AC Mailand an. Die Partie am 16. Juli im Rahmen des Telekom Cups in Köln ist als sogenanntes „Innovationsspiel“ geplant, bei dem neue Technologien und Kameraperspektiven zum Einsatz kommen sollen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte.