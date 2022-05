Um diese Trophäe geht es am Samstag. Foto: Marcus Brandt/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Marcus Brandt Fussball Gelassen ins Finale Von dpa | 20.05.2022, 18:25 Uhr

Wer gewinnt den DFB-Pokal, der SC Freiburg oder RB Leipzig? Am Samstagabend spielen beide Mannschaften in Berlin um die Trophäe. Für die Freiburger ist es das erste Pokalfinale. Ihr Trainer Christian Streich zeigte sich vor dem Spiel ziemlich gelassen. „Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll“, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz. „Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter.“