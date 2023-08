Zunächst bedankte sich der Österreicher für den Zuspruch in den vergangenen Wochen. „Das ist auch nicht nur so daher geredet, sondern kommt aus vollem Herzen“, sagte der 30 Jahre alte Außenverteidiger in einem von seinem Verein über Social Media veröffentlichten Videoclip.



„Das ist sehr wertvoll gewesen nach der Schockdiagnose, diesen Rückhalt zu bekommen“, sagte Lainer weiter. Sein Club Borussia Mönchengladbach hatte Ende Juli die Diagnose Lymphknotenkrebs bei Lainer öffentlich gemacht. Dabei wurde auf die sehr guten Heilungschancen und die Aussicht, bald wieder Leistungssport betreiben zu können, hingewiesen. Sportdirektor Roland Virkus hatte auch schnell klargemacht, dass die Borussia keinen personellen Ersatz verpflichten, sondern auf Lainer warten werde.



Der Österreicher bekannte nun aber, zunächst mental in ein großes Loch gefallen zu sein. Er werde nun alles dafür tun, bald wieder auf dem Platz zu stehen. „Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin wirklich zuversichtlich“, sagte Lainer und kündigte an, tatsächlich bald wieder auf den Platz zurückkehren zu können: „Dafür werde ich jetzt kämpfen.“