2. Bundesliga Glatzels Verbleib beim HSV: „Eine Entscheidung des Herzens" Von dpa | 08.06.2022, 09:28 Uhr

Fußballprofi Robert Glatzel hätte den Zweitligisten Hamburger SV beinahe in Richtung Bundesliga verlassen. „Ich hatte Angebote, mit denen ich direkt in der Bundesliga gelandet wäre“, sagte der 28-jährige Angreifer in der „Sport Bild“ (Mittwoch): „Aber ich habe gefühlt, dass meine Mission in Hamburg noch lange nicht zu Ende ist.“