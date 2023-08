Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez glaubt, dass Bayerns neuer Starstürmer Harry Kane „einen großen Einfluss“ auf das Münchner Spiel haben wird.



„Kane ist ein außergewöhnlicher Spieler, einer der besten im Moment. Ich denke, seine Ankunft ist gut für die Bundesliga“, zitierte die spanische Zeitung „Marca“ den früheren Stürmer des FC Bayern.



Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns nach langen Hin und Her perfekt gemacht. Kane gilt als legitimer Nachfolger von dem vor einem Jahr abgewanderten Torjäger Robert Lewandowski. Gomez prognostizierte durchaus herausfordernde Monate für die Tottenham-Legende, die den Münchnern über 100 Millionen Euro wert war.



Vier Jahre bei den Bayern

Schließlich weiß der ehemalige Bundesliga-Profi nur zu gut, wie es sich anfühlt, für den FC Bayern zu stürmen. Heute ist der 38 Jahre alte Gomez Technischer Direktor im RB-Kosmos, von 2009 bis 2013 kickte er an der Isar. „Die Leute denken, wenn sie Bayern-Stürmer wären, könnten sie in jedem Spiel Tore schießen. Es gibt Spiele, die sich wie Training anfühlen, weil es Mannschaften gibt, die hierherkommen und denken, dass sie verlieren werden. Aber es gibt auch Spiele, in denen man viel Druck verspürt, weil dieser Verein immer zum Erfolg verdammt ist“, sagte Gomez.



Im verlorenen Supercup gegen die Leipziger absolvierte Kane seine ersten Minuten im Bayern-Dress. Beim Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Werder Bremen ist er gesetzt - und will sich mit seinen ersten Toren bei den Münchner Fans für den meisterlichen Empfang am vergangenen Wochenende bedanken. „Die Leute erwarten von einem Bayern-Stürmer immer, dass er trifft. Aber wenn du ein Tor schießt, erwarten sie zwei und so weiter“, sagte Gomez.